Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Akku eines Pedelecs entwendet

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum, Morgenstern (mak). Im Zeitraum vom 15.03.2026, 15:00 Uhr, bis zum 16.03.2026, 19:20 Uhr, kommt es in der Straße Morgenstern, am Bahnhof Harsum, zu einem Diebstahl eines Pedelec-Akkus. Dabei entreißt der bislang unbekannte Täter den gesondert verschlossenen Akku vom Pedelec, welches nahe dem Gleis an einem Fahrradunterstand angeschlossen war. Der Schaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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