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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall auf der L462

Hildesheim (ots)

Duingen (msc) - Am 16.03.26, gg. 16:00 Uhr, befuhr nach eigenen Angaben ein Audi-Fahrer (Bet. 02) die L462 von Hohe Warte kommend in Richtung Coppengrave. Im Bereich der S-Kurven sei in einer Linkskurve ein Holztransporter entgegen gekommen, der sich auf der Fahrbahn des Audi-Fahrers befunden habe. Der Audi-Fahrer sei nach rechts ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen, wodurch er ins Schleudern geraten sei und mit der Schutzplanke auf der Gegenfahrbahn kollidierte. Der Fahrer des Holztransporters sei unbekannt. Kurz darauf sei ein zweiter Holztransporter-Fahrer an die Unfallstelle gekommen, der nach Ansprache durch den Audi-Fahrer sich per Funk mit dem ersten Holztransportfahrer unterhalten hätte. Da laut diesen keine Unfallbeteiligung vorgelegen habe, entfernte sich auch der zweite Holztransporter.

Gegen den unbekannten ersten Holztransporter wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen, vor allem die Holztransport-Fahrer, gebeten, sich bei der Polizei Alfeld unter Tel. 05181/80 73 - 0 zu melden!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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