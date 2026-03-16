Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarsted (hil) - Zwischen dem 15.03.2026, 16:00 Uhr, und 16.03.2026, 13:05 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz im Habichtweg. Hierbei hat ein PKW, vermutlich beim Ausparken, den dahinter parkenden PKW beschädigt. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 985-0 zu melden.

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