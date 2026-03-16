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POL-HI: Polizisten stellen mutmaßlichen Fahrraddieb -Eigentümer gesucht-

POL-HI: Polizisten stellen mutmaßlichen Fahrraddieb -Eigentümer gesucht-
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Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-kri)-Am gestrigen Tag, 15.03.2026, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 19:00 Uhr die Einumer Straße in Richtung Frankenstraße in Hildesheim. Zeitgleich kam den Beamten ein Fahrradfahrer entgegen.

Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug, um den Fahrradfahrer sowie das von ihm geführte Fahrrad zu überprüfen. Als der Fahrradfahrer dies bemerkte, versuchte er zu flüchten. Kurze Zeit später konnte er jedoch hinter einem geparkten Transporter festgestellt und kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Mann keine plausiblen Angaben zu den Eigentumsverhältnissen des Rades machen. Zudem hing über dem Fahrradlenker ein aufgebrochenes Fahrradschloss. Das Fahrrad wurde daraufhin sichergestellt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Scott Modell Voltage in gelb/blau, die Griffe sind gelb und die Felgen schwarz.

Der Fahrradeigentümer oder Zeugen, die zu dem Sachverhalt Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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