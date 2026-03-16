Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle endet in Verfolgungsfahrt auf der BAB 7

Hildesheim (ots)

BAB(ede) - Am frühen Samstagmorgen, 14. März 2026, gegen 04:15 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel im Bereich der Baustelle zwischen Hildesheim und der Tank- und Rastanlage Hildesheimer Börde einen Pannen-PKW, welcher ohne Absicherung auf dem rechten Fahrstreifen stehen solle.

Durch eine umgehend eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte der PKW Range Rover Velar mit dem darin befindlichen ruhenden 71-jährigen Fahrzeugführer angetroffen werden. Da sich vor Ort herausstellte, dass kein technischer Defekt vorlag und der PKW noch fahrbereit war, wurde die anschließende Kontrolle aufgrund der gefahrenträchtigen Situation auf die Hildesheimer Börde verlegt. Während der Kontrollmaßnahmen zeigte sich der 71-Jährige zunehmend uneinsichtig und flüchtete unvermittelt mit hoher Geschwindigkeit von der Kontrollörtlichkeit. Zunächst befuhr der PKW mit ausgeschalteter Beleuchtung den Verzögerungsstreifen auf die Hildesheimer Börde in entgegengesetzter Richtung, wendete sodann auf der Fahrbahn, um mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Kassel zu flüchten. Durch den Funkstreifenwagen wurde die Verfolgung aufgenommen. Nach wenigen Kilometern stoppte der PKW plötzlich wieder auf dem Hauptfahrstreifen. Beim Versuch der Ansprache beschleunigte der PKW jedoch erneut und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit weiter auf der BAB 7. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden.

Am folgenden Sonntagmorgen, gegen 05:10 Uhr, wurde der PKW durch eine Polizeibeamtin der Autobahnpolizei Hildesheim, welche sich privat auf dem Weg zum Dienst befand, auf der B6 in Höhe der Ortschaft Uppen auf dem Gehweg parkend festgestellt. Durch eine umgehend eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Hildesheim konnte der 71-jährige Fahrzeugführer von der Verfolgungsfahrt vom Vortag auf dem Fahrersitz schlafend angetroffen werden. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde der PKW beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer wurde nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen. Zu einer Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer ist es nicht gekommen.

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