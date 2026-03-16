PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim- Nachtragsmeldung Verdacht versuchtes Tötungsdelikt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag wurde ein 29-jähriger Mann in Hildesheim durch einen Messerstich schwer verletzt.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6235815

Nachdem die Polizeibeamten am Samstagabend den Tatverdächtigen ermittelt hatten, wurde er an seiner Wohnanschrift in Achtum vorläufig festgenommen. Zwischen ihm und dem Opfer besteht eine Vorbeziehung. Zu den Hintergründen der Tat werden aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens derzeit keine Details kommuniziert.

Die Tathandlung wurde im Ergebnis als potenziell lebensgefährlich eingestuft und von der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag eingeordnet. Vor diesem Hintergrund stellte die Staatsanwaltschaft Hildesheim gestern, 15.03.2026, einen Antrag auf Untersuchungshaft, dem das Gericht folgte und einen entsprechenden Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 31-jährige Hildesheimer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Staatsanwaltschaft Hildesheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 03:36

    POL-HI: Versuchter Tageswohnungseinbruch

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Am 15.03.26, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr kam es zu einem versuchten Wohnungs-einbruch in der Richard-Wagner-Straße. Zunächst öffneten die Unbekannten ein auf Kipp stehendes Fenster. Da dieses aber mit Gittern gesichert war, ließen sie von diesem Vorhaben ab und versuchten nun die Kellertür mit Gewalt zu öffnen. Hierbei wurde die Tür beschädigt, jedoch hielt sie dem ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 03:19

    POL-HI: Brand an Hausfassade

    Hildesheim (ots) - Sarstedt- (jb) Am 15.03.26, gg. 08.00 Uhr bemerkte eine bislang unbekannte Person, dass es an einer Hausfassade neben einem Eiscafé in der Steinstraße brannte. Er verständigte eine gerade im Eiscafé tätige Reinigungskraft, die den Brand schnell löschen konnte. An der Fassade entstand ein Schaden in Hö-he eines niedrigen vierstelligen Betrags, hauptsächlich durch eine starke Rußanhaftung. Der Brand selbst wurde erst am Abend der Polizei gemeldet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren