Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hildesheim- Nachtragsmeldung Verdacht versuchtes Tötungsdelikt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Samstag wurde ein 29-jähriger Mann in Hildesheim durch einen Messerstich schwer verletzt.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6235815

Nachdem die Polizeibeamten am Samstagabend den Tatverdächtigen ermittelt hatten, wurde er an seiner Wohnanschrift in Achtum vorläufig festgenommen. Zwischen ihm und dem Opfer besteht eine Vorbeziehung. Zu den Hintergründen der Tat werden aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens derzeit keine Details kommuniziert.

Die Tathandlung wurde im Ergebnis als potenziell lebensgefährlich eingestuft und von der Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag eingeordnet. Vor diesem Hintergrund stellte die Staatsanwaltschaft Hildesheim gestern, 15.03.2026, einen Antrag auf Untersuchungshaft, dem das Gericht folgte und einen entsprechenden Haftbefehl erließ. Anschließend wurde der 31-jährige Hildesheimer in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Presseanfragen werden ausschließlich von der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

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