Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand an Hausfassade

Hildesheim (ots)

Sarstedt- (jb) Am 15.03.26, gg. 08.00 Uhr bemerkte eine bislang unbekannte Person, dass es an einer Hausfassade neben einem Eiscafé in der Steinstraße brannte. Er verständigte eine gerade im Eiscafé tätige Reinigungskraft, die den Brand schnell löschen konnte. An der Fassade entstand ein Schaden in Hö-he eines niedrigen vierstelligen Betrags, hauptsächlich durch eine starke Rußanhaftung. Der Brand selbst wurde erst am Abend der Polizei gemeldet. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Sarstedt, dass sich der Brandentdecker bitte unter der Telefonnummer 05066/9850 meldet, da dieser ein wichtiger Zeuge sein könnte.

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