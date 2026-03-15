Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl in Bockenem - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM - (unb) Vom 13.03.2026 auf den 14.03.2026, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 13:30 Uhr, kam es im Gewerbegebiet im Bereich der Oppelner Straße in 31167 Bockenem zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Firmengebäude.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich vermutlich zwei bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür gewaltsam Zutritt zu dem Firmengebäude. Beim Durchsuchen des Gebäudes nach Diebesgut wurden die Täter mutmaßlich gestört. Entwendet wurde nach vorliegenden Informationen nichts. Am Gebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

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