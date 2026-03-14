Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrügerische Anrufe im Stadtgebiet Hildesheim - Polizei warnt vor falschen Gerichtsvollziehern

Hildesheim (ots)

- Hildesheim - (üb). Aktuell kommt es im Stadtgebiet Hildesheim sowie in den Ortsteilen Ochtersum, Itzum und der Oststadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Unbekannte Täterinnen und Täter geben sich dabei telefonisch als Gerichtsvollzieher im Auftrag des Amtsgerichts Hildesheim aus.

Besonders perfide: Die Anrufe erfolgen unter Anzeige der tatsächlichen Amtsnummer des Amtsgerichts Hildesheim (05121-968-0). Durch eine geschickte Gesprächsführung versuchen die Anrufer, ihre Opfer zu verunsichern und unter Druck zu setzen. Dabei wird behauptet, dass eine offene Geldforderung gegenüber dem Amtsgericht bestehe. Sollte diese angebliche Forderung nicht beglichen werden, drohe die Sperrung des persönlichen Girokontos.

Die Täter agieren äußerst skrupellos und versuchen gezielt, ihre Opfer durch psychischen Druck zur Herausgabe sensibler Informationen oder zu Zahlungen zu bewegen.

Die Polizei Hildesheim rät dringend, entsprechende Telefonate sofort zu beenden. Geben Sie am Telefon grundsätzlich keine persönlichen Daten wie Namen, Geburtsdatum, Bankverbindungen oder Angaben zu Vermögensverhältnissen an unbekannte Personen weiter.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten haben, erstatten Sie bitte Anzeige bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache.

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