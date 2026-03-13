Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verdacht Trunkenheitsfahrt mit Fastunfall- Zeuge gesucht

Hildesheim (ots)

Am 12.03.2026, gg. 20:20 beobachtet ein Giesener einen Golffahrer, der auf der B65 in Fahrtrichtung Hannover mehrfach Schlangenlinien fuhr und auch fast mit der Schutzplanke kollidierte. Das Fahrzeug fuhr danach auf die A7. Hier soll der Pkw auch mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein. Der Zeuge kontaktierte den Notruf und folgte dem Fahrzeug weiter, der an der Abfahrt Laatzen auf die B443 fuhr und danach weiter auf die B6 fuhr.In Höhe der Kreuzung Sarstedt/Heisede, der sog. Null-Punkt, kam es fast zu einem Verkehrsunfall, da der Golf-Fahrer zunächst auf dem rechten Abbiegefahrstreifen fuhr und dann im letzten Moment nach links zog. Ein dort fahrender dunkler Kombi musste ausweichen. In Höhe des Kipphuts fuhr der Fahrer des Golfs auf den Parkplatz, verließ sein Auto und ging über die Fußgängerbrücke in das Wohngebiet Sonnenkamp. Kurz danach erreichte eine Streife des Polizeikommissariats Sarstedt den Parkplatz. Noch während der Sachverhaltsaufnahme erschien der Fahrer wieder aus Richtung Sonnenkamp, flüchtete dann aber fußläufig vor den Beamten. Nach einer Verfolgung konnte der Mann jedoch gestellt werden. Da von dem Sarstedter ein deutlicher Alkoholgeruch ausging, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach den durchgeführten Maßnahmen konnte der Golf-Fahrer nach Hause gehen. Der Fahrer des Kombis, dass durch den Golf-Fahrer geschnitten wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt zu melden. Tel.: 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell