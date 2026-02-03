Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Unfall nach medizinischem Notfall

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Montag (02.02.2026) kam es gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 423 bei Hessisch Oldendorf zu einem Verkehrsunfall. Ein Senior verstarb dabei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 74-Jährige mit seinem Pkw Mazda die L423 in Richtung Krückeberg. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im Straßengraben. Der Senior verstarb noch an der Unfallstelle.

Eine 73-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Die L423 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 18:15 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell