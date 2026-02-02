Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer gesucht - Wem gehört dieses Fahrrad?

Hameln (ots)

Am Sonntag (25.01.2026) wurde im Finkenborner Weg in Hameln ein herrenloses Fahrrad aufgefunden. Dieses lag mit eingeschaltetem Licht in einem Grünstreifen. Bei einer Absuche der Umgebung konnte keine Person angetroffen werden.

Die Polizei sucht den Eigentümer des Rades. Es handelt sich um ein schwarzes Pedelec.

Der oder die Eigentümer/in wird gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

