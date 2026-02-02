Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zwei verbotene Kfz-Rennen innerhalb weniger Stunden - Polizei beschlagnahmt Führerscheine

Hameln (ots)

Innerhalb weniger Stunden kam es in Hameln zu verbotenen Kraftfahrzeug-Rennen. Zwei junge Männer mussten ihre Führerscheine abgeben.

Am Samstag (31.01.2026) bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Hameln gegen 22:40 Uhr einen Pkw Mercedes, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Kastanienwall fuhr.

Für eine Verkehrskontrolle folgten sie dem Fahrzeug, das sich mit immer größer werdendem Abstand in Richtung Deisterstraße entfernte. Dabei beschleunigte der Pkw Mercedes auf eine Geschwindigkeit von über 115 km/h und überfuhr eine rot zeigende Ampel, sodass die Beamten zunächst die Verfolgung aufnahmen und den Fahrer durch Haltesignale zum Stoppen bewegten.

Im Bereich eines Blumengeschäftes an der Deisterstraße wurde das Fahrzeug kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich neben dem 18-jährigen Fahrer aus Hameln noch 5 weitere Personen in dem Auto befanden. Vier von ihnen befanden sich unerlaubt auf der Rücksitzbank.

Wenige Stunden später, am Sonntag (01.02.2026) bemerkten die Polizisten gegen 03:05 Uhr auf dem Kastanienwall ein weiteres Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Deisterstraße fuhr. Auch dieses beschleunigte zunehmend und fuhr auf die B217 in Richtung Hannover. Im Bereich der Lubahnstraße fuhr das Fahrzeug ca. 150 km/h. Der Fahrer setzte seine Fahrt mit der stark überhöhten Geschwindigkeit in Richtung Hannover fort und passierte dabei auch eine Ortschaft.

Bei der Kontrolle im Bereich Altenhagen zeigte sich, dass ein 23-Jähriger aus der Region Hannover der Fahrer des Pkw Opel war.

Gegen die beiden jungen Fahrer wurde Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die Führerscheine der Männer wurden beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell