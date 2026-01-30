Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bedrohung mit Gaspistole nach Streitigkeiten

Salzhemmendorf (ots)

Am Donnerstagabend (29.01.2026), gegen 22:00 Uhr, kam es in Salzhemmendorf OT Thüste zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Nach aktuellem Ermittlungsstand bedrohte der 40-jährige Beschuldigte das 33-jährige Opfer zunächst mit einer Gaspistole. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung führte er eine Schlagbewegung mit einem scharfkantigen Gegenstand in Richtung des Opfers aus. Der Hieb konnte durch das Opfer abgewehrt werden. Das Opfer blieb unverletzt.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Beschuldigten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Das Polizeikommissariat Bad Münder hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

