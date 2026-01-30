PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Bedrohung mit Gaspistole nach Streitigkeiten

Salzhemmendorf (ots)

Am Donnerstagabend (29.01.2026), gegen 22:00 Uhr, kam es in Salzhemmendorf OT Thüste zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Nach aktuellem Ermittlungsstand bedrohte der 40-jährige Beschuldigte das 33-jährige Opfer zunächst mit einer Gaspistole. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung führte er eine Schlagbewegung mit einem scharfkantigen Gegenstand in Richtung des Opfers aus. Der Hieb konnte durch das Opfer abgewehrt werden. Das Opfer blieb unverletzt.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme wurde eine Alkoholisierung des Beschuldigten festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Das Polizeikommissariat Bad Münder hat die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:33

    POL-HM: Drei Männer nach Auseinandersetzung in Bar mit Messer verletzt

    Bad Pyrmont (ots) - Am Freitag (30.01.2026) kam es gegen 00:05 Uhr in einer Bar in Bad Pyrmont zu einer Auseinandersetzung. Drei Männer wurden dabei mit einem Hocker und einem Messer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Bar in der Lortzingstraße zwischen einem 23-Jährigen und drei weiteren Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche im ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:12

    POL-HM: Fachwerkhaus niedergebrannt - Polizei nimmt Brandermittlungen auf

    Holzminden (ots) - Am Donnerstag (29.01.2026) brannte in der Johannisstraße in Holzminden ein Fachwerkhaus nieder. Das Gebäude musste abgerissen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 04:40 Uhr aus. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich weiter auf ein benachbartes Wohngebäude aus. ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 09:55

    POL-HM: Hameln: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme - Polizei sucht Zeugen

    Hameln (ots) - Am Donnerstagabend (29.01.2026), gegen 22:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Hameln zu einer Verfolgungsfahrt. Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf dem Kastanienwall (B1), einen Pkw VW mit Mindener Kennzeichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhalte- und Sondersignale der Polizei und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren