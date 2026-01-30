Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Hameln: Verfolgungsfahrt endet mit Festnahme - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Donnerstagabend (29.01.2026), gegen 22:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet von Hameln zu einer Verfolgungsfahrt.

Eine Streifenwagenbesatzung beabsichtigte auf dem Kastanienwall (B1), einen Pkw VW mit Mindener Kennzeichen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhalte- und Sondersignale der Polizei und flüchtete bei winterglatter Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit unter anderem über den Hastenbecker Weg sowie die Tündernsche Straße in Richtung Tündern.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen überschritt der Flüchtige sowohl innerorts als auch außerorts die jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeiten deutlich, teilweise um mehr als das Doppelte. Zudem missachtete er mehrere rote Ampeln.

Im Kreuzungsbereich Hastenbecker Weg/Kuhlmannstraße kam es zu einer Gefährdungssituation:

Ein quer auf der Fahrbahn stehender Streifenwagen versuchte, die Weiterfahrt des Pkw zu verhindern. Bei dem Versuch, den Streifenwagen trotz Rotlichts zu umfahren, geriet der flüchtige Pkw ins Rutschen und kollidierte beinahe mit einem bislang unbekannten Pkw, der verkehrsbedingt an der dortigen Ampel wartete.

Der Fahrzeugführer setzte seine Flucht anschließend weiter über die Tündernsche Straße fort. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren die Einsatzkräfte im Bereich des Ortseingangs Tündern kurzzeitig den Sichtkontakt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der VW Golf schließlich geparkt am Fahrbahnrand der Kirchstraße festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen im Fahrzeug. Im weiteren Verlauf trafen die Einsatzkräfte einen 26-jährigen Mann aus Minden auf einem angrenzenden Grundstück an, auf dem er sich versteckt hielt. Der Mann konnte zweifelsfrei als Fahrer des flüchtigen Pkw identifiziert und widerstandslos festgenommen werden.

Bei der weiteren Überprüfung wurden Beschädigungen am Fahrzeug festgestellt, die auf eine Kollision mit einer Mauer sowie einem Verkehrszeichen während der Flucht zurückgeführt werden konnten. Der entstandene Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem lagen gegen den Mann aus Minden mehrere offene Haftbefehle vor. Darüber hinaus war der genutzte Pkw nicht versichert.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Von besonderem Interesse ist der Fahrer oder die Fahrerin des im Kreuzungsbereich Hastenbecker Weg/Kuhlmannstraße gefährdeten Pkw.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht vor der Polizei, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

