Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
POL-HM: Seniorin mit Flasche geschlagen - Polizei sucht Zeugen
Bad Pyrmont (ots)
Bereits am Samstag, 17.01.2026, kam es in Bad Pyrmont zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau aus Bad Pyrmont gegen 17:30 Uhr im Bereich einer Haltestelle in der Brunnenstraße. Zwei junge Personen näherten sich der Dame und begangen ein Gespräch. Im weiteren Verlauf schlug einer der Jungen der 82-Jährigen mit einer Flasche gegen den Kopf. Die Jungen liefen in Richtung Oesdorfer Straße davon. Die Frau erlitt Schmerzen.
Die beiden gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben:
Person 1
- männlich - circa 10 - 13 Jahre alt - circa 150 cm groß - krauses/welliges Haar - dunkle Haarfarbe - dunkle Hose - dunkles Oberteil, möglicherweise eine Jeansjacke
Person 2
- männlich - circa 10 - 13 Jahre alt - circa 150 cm groß - glattes Haar, Kurzhaarschnitt - dunkle Haarfarbe
Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität der gesuchten Jungen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden
Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell