POL-HM: Seniorin mit Flasche geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Bereits am Samstag, 17.01.2026, kam es in Bad Pyrmont zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau aus Bad Pyrmont gegen 17:30 Uhr im Bereich einer Haltestelle in der Brunnenstraße. Zwei junge Personen näherten sich der Dame und begangen ein Gespräch. Im weiteren Verlauf schlug einer der Jungen der 82-Jährigen mit einer Flasche gegen den Kopf. Die Jungen liefen in Richtung Oesdorfer Straße davon. Die Frau erlitt Schmerzen.

Die beiden gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1

- männlich - circa 10 - 13 Jahre alt - circa 150 cm groß - krauses/welliges Haar - dunkle Haarfarbe - dunkle Hose - dunkles Oberteil, möglicherweise eine Jeansjacke

Person 2

- männlich - circa 10 - 13 Jahre alt - circa 150 cm groß - glattes Haar, Kurzhaarschnitt - dunkle Haarfarbe

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität der gesuchten Jungen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

