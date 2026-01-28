PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Seniorin mit Flasche geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

Bereits am Samstag, 17.01.2026, kam es in Bad Pyrmont zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 82-jährigen Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich die Frau aus Bad Pyrmont gegen 17:30 Uhr im Bereich einer Haltestelle in der Brunnenstraße. Zwei junge Personen näherten sich der Dame und begangen ein Gespräch. Im weiteren Verlauf schlug einer der Jungen der 82-Jährigen mit einer Flasche gegen den Kopf. Die Jungen liefen in Richtung Oesdorfer Straße davon. Die Frau erlitt Schmerzen.

Die beiden gesuchten Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1

   - männlich
   - circa 10 - 13 Jahre alt
   - circa 150 cm groß
   - krauses/welliges Haar
   - dunkle Haarfarbe
   - dunkle Hose
   - dunkles Oberteil, möglicherweise eine Jeansjacke

Person 2

   - männlich
   - circa 10 - 13 Jahre alt
   - circa 150 cm groß
   - glattes Haar, Kurzhaarschnitt
   - dunkle Haarfarbe

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zur Identität der gesuchten Jungen machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

