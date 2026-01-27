PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Zeugen nach Einbruch in Werkhalle gesucht - Täter entwenden Buntmetalle, Werkzeuge und Transporter

Bodenwerder (ots)

In der Nacht von Freitag (23.01.2026) auf Samstag (24.01.2026) kam es in der Straße "Im Langen Acker" im Gewerbegebiet Bodenwerder zu einem Einbruch in die Werkhalle eines Maschinenbauunternehmens.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Rolltor Zugang zu dem Gebäude. In der Werkhalle durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten große Mengen Buntmetall sowie diverse Werkzeuge. Darüber hinaus wurde ein auf dem Firmengelände abgestellter orange-roter Mercedes-Transporter mit Firmenaufschrift und Kennzeichen aus dem Landkreis Holzminden gestohlen. Anschließend entkamen die Täter in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Polizei Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern sowie weiteren verwendeten Fahrzeugen geben können.

Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05531/958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

