PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Zigarettenautomat gesprengt

Holzminden/ OT Holenberg (ots)

Am Sonntag (25.01.2026) sprengten bislang unbekannte Täter in Holenberg einen Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, vernahmen Zeugen gegen 01:55 Uhr Uhr einen lauten Knall und bemerkten in der Karl-Strote-Straße den zerstörten Automaten.

Die Täter flüchteten laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit in einem Pkw über die Straße Am Bützeberg in Richtung Ortsausgang und weiter in Richtung Bundesstraße 64 in Richtung Eschershausen. Bei der Tat wurden Zigaretten und Bargeld erlangt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen oder dem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:35

    POL-HM: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Hameln (ots) - Am Freitag (23.01.2026), im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es in der Baurat-Sommer-Straße in Hameln zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst über eine Tür gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Anschließend drangen sie gewaltsam in eine darin befindliche Wohnung ein und entwendeten Wertgegenstände. ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:30

    POL-HM: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit

    Hameln-Pyrmont (ots) - Im Zeitraum von Montag (19.01.2026) bis Freitag (23.01.2026) kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden zu mehreren Verkehrsereignissen, bei denen sich Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit ergaben. Am Montag (19.01.2026), gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus dem ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 14:01

    POL-HM: Polizei warnt vor Diebstählen aus Handtaschen

    Hameln/ Hessisch Oldendorf/ Bad Münder (ots) - Zu mehreren Diebstählen aus Handtaschen kam es zwischen Montag (19.01.2026) und Donnerstag (22.01.2026) in Hessisch Oldendorf, Hameln und Bad Münder. Die Geschädigten waren Senioren, denen die Geldbörse gestohlen wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, wurde eine 84 Jahre alte Frau in einem Supermarkt in der Welseder Straße am Dienstag (20.01.2026) gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren