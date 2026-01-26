Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Zigarettenautomat gesprengt

Holzminden/ OT Holenberg (ots)

Am Sonntag (25.01.2026) sprengten bislang unbekannte Täter in Holenberg einen Zigarettenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, vernahmen Zeugen gegen 01:55 Uhr Uhr einen lauten Knall und bemerkten in der Karl-Strote-Straße den zerstörten Automaten.

Die Täter flüchteten laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit in einem Pkw über die Straße Am Bützeberg in Richtung Ortsausgang und weiter in Richtung Bundesstraße 64 in Richtung Eschershausen. Bei der Tat wurden Zigaretten und Bargeld erlangt. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Personen oder dem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell