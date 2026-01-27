PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Verkehrskontrolle in Stadtoldendorf - Autofahrer ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten

Stadtoldendorf (ots)

Am Montag (26.01.2026), gegen 16:00 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte einen Pkw in der "Neuen Straße" in Stadtoldendorf.

Bei der Überprüfung des 36-jährigen Fahrzeugführers aus dem Landkreis Holzminden ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel und Medikamente.

Ein vor Ort durchgeführter Urintest reagierte positiv auf mehrere Substanzen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Dem 36-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr aufgrund von Betäubungsmitteln und Medikamenten sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

