Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Brand in leerstehender Lagerhalle - Cannabisgroßplantage festgestellt.

Bad Münder (ots)

Am Mittwoch (28.01.2026), gegen 07:15 Uhr, kam es in der Straße "Unter der Bleiche" in Bad Münder zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kam es im Inneren des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Kabelbrand. Dies führte zu einer Rauchentwicklung.

Der Brand konnte durch eintreffende Polizeikräfte durch ein geöffnetes Fenster mit eigenen Mitteln gelöscht werden.

Im Rahmen der anschließenden Überprüfung des Gebäudes auf weitere Brandstellen, die in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr erfolgte, wurde in den Räumlichkeiten eine Cannabisgroßplantage mit über 800 Pflanzen festgestellt. Weitere Brandstellen sowie ein Gebäudeschaden wurden nicht festgestellt.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Durchsuchungs- und Spurensicherungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Sachverständigen des Landeskriminalamts Niedersachsen dauern an.

Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu richten.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

