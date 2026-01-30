PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Fachwerkhaus niedergebrannt - Polizei nimmt Brandermittlungen auf

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (29.01.2026) brannte in der Johannisstraße in Holzminden ein Fachwerkhaus nieder. Das Gebäude musste abgerissen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer gegen 04:40 Uhr aus. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand das Haus bereits in Vollbrand. Das Feuer breitete sich weiter auf ein benachbartes Wohngebäude aus. Anwohner wurden durch die Einsatzkräfte umgehend evakuiert.

Durch mehrere Feuerwehren konnte das Feuer zunächst unter Kontrolle gebracht und anschließend gelöscht werden. Für die Dauer der Lösch- und Abrissarbeiten wurde ein Bereich der Innenstadt vollständig gesperrt.

Das Fachwerkhaus, in welchem der Brand ausbrach, war einsturzgefährdet und musste abgerissen werden. Das Wohnhaus, das ebenfalls brandbetroffen war, ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 250.000,00EUR geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Polizei, THW und Vertreter der Stadt Holzminden auch ca. 100 Kräfte verschiedener Feuerwehren.

Die Polizei Holzminden hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

