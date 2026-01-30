Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Drei Männer nach Auseinandersetzung in Bar mit Messer verletzt

Bad Pyrmont (ots)

Am Freitag (30.01.2026) kam es gegen 00:05 Uhr in einer Bar in Bad Pyrmont zu einer Auseinandersetzung. Drei Männer wurden dabei mit einem Hocker und einem Messer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Bar in der Lortzingstraße zwischen einem 23-Jährigen und drei weiteren Männern zunächst zu verbalen Streitigkeiten, welche im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Im Zuge dessen stach der Beschuldigte mit einem Messer in Richtung der Opfer und verletzte diese. Zusätzlich verletzte er eines der Opfer durch einen Schlag mit einem Hocker. Der Beschuldigte flüchtete anschließend aus der Bar.

Die drei 58-, 54-, und 68-jährigen Opfer (alle aus Bad Pyrmont) wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurden leicht verletzt und konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Durch Einsatzkräfte der Polizei konnte der Beschuldigte ermittelt und an seiner Wohnanschrift ausfindig gemacht werden. Dort wurde er widerstandslos festgenommen.

Es ergaben sich Hinweise, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus. Da sich darüber hinaus Hinweise auf einen psychischen Ausnahmezustand bei dem Beschuldigten ergaben, wurde dieser ärztlich begutachtet. Der 23-Jährige wurde für eine weitere Behandlung in eine Fachklinik eingeliefert.

Die Polizei Bad Pyrmont ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

