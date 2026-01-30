PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Durchsuchungsmaßnahmen zu unerlaubtem Anbau von Cannabis

Holzminden/ Meiborssen (ots)

Am Freitag (30.01.2026) durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei in Meiborssen zwei Objekte. Zuvor gab es Hinweise auf illegalen Anbau von Cannabis.

Gegen 06:00 Uhr vollstreckten die Beamten zwei Durchsuchungsbeschlüsse. In einem Objekt bestätigte sich der Verdacht auf unerlaubten Anbau von Cannabis. Hier wurden ca. 200 Pflanzen sichergestellt. In einem weiteren Objekt fanden Polizisten eine Anlage zur Vorbereitung für den Anbau von Cannabis.

Bei den Maßnahmen wurde ein 53-Jähriger festgenommen und für weitere Maßnahmen zur Dienststelle nach Holzminden gebracht.

Ein 34 Jahre alter Mann, der mit dem unerlaubten Anbau von Cannabis in Verbindung gebracht werden konnte, wurde durch Polizisten im Bereich Harburg ausfindig gemacht und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Die Maßnahmen und Ermittlungen der Polizei Holzminden dauern an. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim prüft derzeit die Voraussetzungen für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehls.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

