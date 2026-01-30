PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: B64 zwischen Eschershausen und Holzminden: Tödlicher Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Holzminden (ots)

Am Donnerstagmorgen (29.01.2026), gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 64 zwischen Eschershausen und Holzminden zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 53-jähriger Mann mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger die B64 in Fahrtrichtung Holzminden. Während der Fahrt erlitt dieser einen medizinischen Notfall und geriet mit seinem Fahrzeug zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte mit der Schutzplanke und kam anschließend zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer wurde von Ersthelfern bewusstlos auf dem Fahrersitz aufgefunden. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann später in einem Krankenhaus.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr blieb die Bundesstraße bis in den Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Justus Weigel
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: +49 (0)5151/933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

