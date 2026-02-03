Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Sachbeschädigung auf bestelltem Acker - Ernteausfälle zu erwarten

Hessisch Oldendorf (ots)

Zwischen Samstag (31.01.2026) gegen 18:00 Uhr und Sonntag (01.02.2026) gegen 10:00 Uhr wurde in Hessisch Oldendorf ein bestellter Acker beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein Landwirt großflächige Driftspuren auf seinem bestellten Acker. Dieser befindet sich an der Oldendorfer Straße zwischen der Ortschaft Großenwieden und der Stadt Hessisch Oldendorf. Der Winterweizen wurde durch bislang ein oder mehrere unbekannte Personen derart beschädigt, dass Ernteausfälle zu erwarten sind.

Gesucht werden Zeugen, die ein oder mehrere Fahrzeuge dabei beobachtet haben, wie diese Driftspuren auf dem Acker hinterließen. Die Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Wer landwirtschaftliche Nutzflächen ohne Erlaubnis befährt, riskiert eine Ordnungswidrigkeit oder sogar strafrechtliche Konsequenzen. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen Sachbeschädigung.

