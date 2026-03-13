Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fundunterschlagung - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(see)Am Donnerstag, den 12.03.2026, zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr verliert die Geschädigte ihr Portmonee im Kassenbereich des Edeka, Hauptstraße, 31008 Elze. Laut Zeugenaussage soll ein unbekannter Mann mittleren Alters, gekleidet mit einer grauen Hose, das Portmonee aufgehoben und dann den Markt verlassen haben, ohne das Portmonee im Kassenbereich abzugeben.

Das Portmonee ist bislang nicht bei einer zuständigen Stelle abgegeben worden, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung eingeleitet wurde. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 zu melden.

