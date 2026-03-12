Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei kontrolliert nach Bürgerbeschwerden Radfahrer im Ulmenweg

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nach Anwohnerbeschwerden über Radfahrerinnen und Radfahrer, die im Zusammenhang mit der Sperrung des Ulmenwegs nun vermehrt den Gehweg nutzen, haben Kräfte der Hildesheimer Polizei entsprechende Kontrollen durchgeführt und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Nachdem zunächst die zuständige Kontaktbeamtin den Beschwerden nachgegangen war und Radfahrende, die verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs gewesen sind, verwarnt hatte, fanden am 06. und 10. März weitere Kontrollen durch Kräfte der Verfügungseinheit statt. Hierbei registrierten die Beamtinnen und Beamten etwa 40 Verstöße. Bislang wurden mit den Radfahrenden sensibilisierende Gespräche geführt und sie wurden mündlich verwarnt.

Die Polizei plant jedoch weitere Kontrollen in dem Bereich. Bei mündlichen Verwarnungen wird es dann allerdings nicht mehr bleiben. Wer fahrend auf dem Gehweg ertappt wird, muss sich auf ein Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens 25 Euro einstellen.

