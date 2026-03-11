PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter kollidiert mit Fahrrad- Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 11.03.26, gg. 15.40 Uhr kam es am Mini-Kreisverkehr in der Straße Im Schratfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Im Schratfeld aus Richtung Bonhoeffer Str.. Ihr entgegen kam ein E-Scooter-Fahrer, der verbotener Weise eine zweite Person beförderte. Dieser kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, wodurch es zur Kollision kam. Die Fahrradfahrerin fiel durch den Zusammenstoß vom Fahrrad und erlitt hierbei Hämatome und Prellungen. Der E-Scooter-Fahrer sagte ihr noch, dass er es eilig habe und fuhr weiter in Richtung Bonhoeffer Str. . Der Fahrer des E-Scooters soll ca. 16 Jahre alt gewesen sein, trug einen leichten Oberlippenbart und dunkle Kleidung. Sein Mitfahrer soll das gleiche Alter gehabt haben und trug eine beige Jacke. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen und seinem Beifahrer erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 17:14

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (brz) - Vom 10.03.2026 auf den 11.03.2026, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es an der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 19, in 31195 Lamspringe zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:30

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen/Adensen - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Nordstemmen/Adensen (hil) - Zwischen dem 10.03.2026, 18:00 Uhr, und 11.03.2026, 07:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ortseingangsbereich von Adensen in der Gemeinde Nordstemmen. Ein bislang unbekannter LKW stieß in der Straße Im Schlingen gegen das dortige Ortseingangsschild und beschädigte dieses. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren