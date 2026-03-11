Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: E-Scooter kollidiert mit Fahrrad- Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 11.03.26, gg. 15.40 Uhr kam es am Mini-Kreisverkehr in der Straße Im Schratfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 60-jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Im Schratfeld aus Richtung Bonhoeffer Str.. Ihr entgegen kam ein E-Scooter-Fahrer, der verbotener Weise eine zweite Person beförderte. Dieser kam ihr auf ihrer Fahrbahnseite entgegen, wodurch es zur Kollision kam. Die Fahrradfahrerin fiel durch den Zusammenstoß vom Fahrrad und erlitt hierbei Hämatome und Prellungen. Der E-Scooter-Fahrer sagte ihr noch, dass er es eilig habe und fuhr weiter in Richtung Bonhoeffer Str. . Der Fahrer des E-Scooters soll ca. 16 Jahre alt gewesen sein, trug einen leichten Oberlippenbart und dunkle Kleidung. Sein Mitfahrer soll das gleiche Alter gehabt haben und trug eine beige Jacke. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen und seinem Beifahrer erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

