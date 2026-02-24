Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. BMW 730d xDrive angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein schwarzer BMW 730d xDrive ist am Montag (23.02.2026) in Oelde angefahren und beschädigt worden.

Das Auto stand zwischen 19.30 Uhr und 20.45 Uhr an der Straße Zum Drostenholz und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell