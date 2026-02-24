Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hyundai Kona angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (23.02.2026) einen blauen Hyundai Kona in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr an der Robert-Koch-Straße und wurde angefahren. Der Verursacher des Schadens flüchtete, ohne die Polizei zu rufen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell