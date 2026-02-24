PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hyundai Kona angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (23.02.2026) einen blauen Hyundai Kona in Ahlen angefahren und beschädigt.

Das Auto stand zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr an der Robert-Koch-Straße und wurde angefahren. Der Verursacher des Schadens flüchtete, ohne die Polizei zu rufen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

