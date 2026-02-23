Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Über eine Terrassentüre sind Unbekannte Täter am Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Averdung in Drensteinfurt eingebrochen.

Zwischen Donnerstag (19.02.2026, 06.00 Uhr) und Sonntag (22.02.2026, 17.00 Uhr) drangen die Täter in das Gebäude ein, durchwühlten Räume und Schränke, stahlen Bargeld und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell