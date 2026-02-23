POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Über eine Terrassentüre sind Unbekannte Täter am Wochenende in ein Wohnhaus an der Straße Averdung in Drensteinfurt eingebrochen.
Zwischen Donnerstag (19.02.2026, 06.00 Uhr) und Sonntag (22.02.2026, 17.00 Uhr) drangen die Täter in das Gebäude ein, durchwühlten Räume und Schränke, stahlen Bargeld und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell