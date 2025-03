Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Rauchmelder löst aus

Für einen Feuerwehreinsatz sorgte am Mittwoch vergessenes Essen auf dem Herd in Heidenheim an der Brenz.

Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Zeuge das Signal eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Straße. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten an. Wie sich herausstellte, hatte die Bewohnerin vergessen, vor dem Verlassen der Wohnung den Topf vom Herd zu nehmen. Durch das verbrannte Essen entwickelte sich starker Rauch. Der verteilte sich in der Wohnung. Die Feuerwehr lüfteten das Gebäude. Die Polizei Heidenheim war mit zwei Streifen vor Ort. Von der Feuerwehr waren 23 Einsatzkräfte eingesetzt. Ein Schaden entstand nicht. Auch gab es keine Verletzten.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von den Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

