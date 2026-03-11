Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen/Adensen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Adensen (hil) - Zwischen dem 10.03.2026, 18:00 Uhr, und 11.03.2026, 07:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ortseingangsbereich von Adensen in der Gemeinde Nordstemmen. Ein bislang unbekannter LKW stieß in der Straße Im Schlingen gegen das dortige Ortseingangsschild und beschädigte dieses. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 985-0 zu melden.

