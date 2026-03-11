PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Nordstemmen/Adensen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Nordstemmen/Adensen (hil) - Zwischen dem 10.03.2026, 18:00 Uhr, und 11.03.2026, 07:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Ortseingangsbereich von Adensen in der Gemeinde Nordstemmen. Ein bislang unbekannter LKW stieß in der Straße Im Schlingen gegen das dortige Ortseingangsschild und beschädigte dieses. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 10:51

    POL-HI: FREDEN (dei) unerlaubtes Entfernen vom Unfallort -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - Freitag, 06.03.2026/ 08:00 Uhr - Dienstag, 10.03.2026/ 16:00 Uhr; 31084 Freden, Am Schillerplatz 10. Ein unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug ( vermutlich mit einem LKW ) die Straße Am Schillerplatz und bog Höhe der Hausnummer 10 in Richtung Sportplatz ( z.Z. Brückenbaustellenbereich )ab. Beim Abbiegen beschädigte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren