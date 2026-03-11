Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (brz) -

Vom 10.03.2026 auf den 11.03.2026, in der Zeit von 20:00 Uhr bis 13:00 Uhr, kam es an der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 19, in 31195 Lamspringe zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke gegen einen ordnungsgemäß dahinter geparkten VW Golf.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell