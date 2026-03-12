PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (hil) - Am 12.03.2026, zwischen 05:30 Uhr und 12:50 Uhr, kam es auf einem kleinen Parkplatz, Höhe Burgstraße 34, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein roter PKW beim Ausparken einen parkenden PKW. Die verursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066 985-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

