Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht- Parkplatz Quiddelbacher Höhe -Zeugen gesucht

53518 Quiddelbach (ots)

Am 07.03.2026 zwischen 08:20 Uhr und 18:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Quiddelbacher Höhe".

Ein roter Ford Puma parkte in Längsaufstellung am Parkplatzrand zum Wald hin. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Rangieren den Ford Puma am vorderen linken Radkasten.

Aufgrund der ersten Touristenfahrten auf der Nordschleife diesen Jahres war der Parkplatz den ganzen Tag über mit wechselnden PKW gut besucht.

Wer Hinweise zum Verursacher oder Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau 02691/9250 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Perk, PK´in

Telefon: 0291/925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

