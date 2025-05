Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Unternehmen

Dingelstädt (ots)

In Dingelstädt kam es am Mittwoch gegen 13.10 Uhr zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in einem Betrieb. Im Bereich der Fertigung kam es zu dem Brand einer Abluftanlage von einer Schweißmaschine. Alle Mitarbeiter konnten sich schnellstmöglich in Sicherheit bringen, sodass keine Verletzten zu beklagen waren. Etwa 30 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort prüften die Maschine, welche den Alarm auslöste und löschten diese ab. Die Anlage kann vorerst nicht genutzt werden, jedoch konnte das Unternehmen den Betrieb wieder aufnehmen.

