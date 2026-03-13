PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach entwichener Person aus Maßregelvollzug

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Seit dem 09.10.2025 wurde mit einem Bild öffentlich nach einem 30-jährigen Mann gefahndet, der mit einem Unterbringungsbeschluss im Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus in Hildesheim untergebracht war, in das er nach einem genehmigten Ausgang am 08.10.2025 nicht zurückkehrte.

Der Flüchtige wurde heute (13.03.2026) von französischen Sicherheitskräften in Paris angetroffen und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls verhaftet.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Ursprungsmeldung vom 09.10.2025 wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Staatsanwaltschaft Hildesheim

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 03:17

    POL-HI: Verdacht Trunkenheitsfahrt mit Fastunfall- Zeuge gesucht

    Hildesheim (ots) - Am 12.03.2026, gg. 20:20 beobachtet ein Giesener einen Golffahrer, der auf der B65 in Fahrtrichtung Hannover mehrfach Schlangenlinien fuhr und auch fast mit der Schutzplanke kollidierte. Das Fahrzeug fuhr danach auf die A7. Hier soll der Pkw auch mehrfach in Schlangenlinien gefahren sein. Der Zeuge kontaktierte den Notruf und folgte dem Fahrzeug weiter, der an der Abfahrt Laatzen auf die B443 fuhr und ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 00:43

    POL-HI: Fundunterschlagung - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - (see)Am Donnerstag, den 12.03.2026, zwischen 15:50 Uhr und 16:20 Uhr verliert die Geschädigte ihr Portmonee im Kassenbereich des Edeka, Hauptstraße, 31008 Elze. Laut Zeugenaussage soll ein unbekannter Mann mittleren Alters, gekleidet mit einer grauen Hose, das Portmonee aufgehoben und dann den Markt verlassen haben, ohne das Portmonee im Kassenbereich abzugeben. Das Portmonee ist bislang nicht bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren