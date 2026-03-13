Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach entwichener Person aus Maßregelvollzug

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)- Seit dem 09.10.2025 wurde mit einem Bild öffentlich nach einem 30-jährigen Mann gefahndet, der mit einem Unterbringungsbeschluss im Maßregelvollzug in einem psychiatrischen Krankenhaus in Hildesheim untergebracht war, in das er nach einem genehmigten Ausgang am 08.10.2025 nicht zurückkehrte.

Der Flüchtige wurde heute (13.03.2026) von französischen Sicherheitskräften in Paris angetroffen und aufgrund eines bestehenden Haftbefehls verhaftet.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Ursprungsmeldung vom 09.10.2025 wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

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