Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Geldabholer nach Schockanruf in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

ALFELD - (jpm) Am Donnerstag (12.03.2026) scheiterte der Versuch von Betrügern, eine wachsame Frau aus Alfeld mit einem Schockanruf um eine größere Geldsumme zu bringen. In diesem Zusammenhang wurde ein 32-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der Mann befindet sich seit heute in Untersuchungshaft.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge nahm ein unbekannter Täter gestern telefonischen Kontakt zu der Alfelderin auf, gab sich als Polizeibeamter aus und erzählte der Frau, dass ein naher Angehöriger von ihr einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um eine Haft zu verhindern, sollte die Dame eine hohe Kaution bezahlen, die bei ihr zuhause abgeholt werden sollte. Die Angerufene durchschaute die Masche jedoch und ging zum Schein darauf ein. In einem günstigen Moment gelang es ihr, die Polizei zu informieren.

Im weiteren Verlauf erschien der angekündigte Abholer an der Anschrift der Geschädigten und wurde nach Entgegennahme der vermeintlichen Kaution vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim ordnete ein Richter heute Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen den 32-Jährigen an, der aus dem europäischen Ausland kommt und nach vorliegenden Informationen keine Meldeadresse in Deutschland hat.

Eventuelle Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell