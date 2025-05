POL-SI: Unbekannte zünden Dixiklo an - #polsiwi

Bad Berleburg (OT Aue) (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (12.05.2025) sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Hauptstraße in Bad Berleburg-Aue eingebrochen. Die Örtlichkeit war bereits am 24. April das Ziel eines Einbruchs. Gegen 01:15 Uhr erhielt die Polizei am Montagmorgen Kenntnis von dem Einbruchalarm. Nach ersten Erkenntnissen verschafften ...

