Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Parkscheinautomat aufgebrochen

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Hildesheim (ots)

Hildesheim(vos) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 00:05 Uhr an der Volksbank-Filiale am Kennedydamm ein Parkscheinautomat aufgebrochen. Der Automat befindet sich zwischen dem Parkplatz und dem Gebäude, zur Fahrbahn des Kennedydamm gerichtet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Umstände beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 05121-939-115 mit der Polizei Hildesheim in Verbindung zu setzen.

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