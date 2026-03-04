Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach räuberischem Diebstahl festgenommen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige, der in Dorsten gemeldet ist, war um 19:45 Uhr in einem Supermarkt an der Freiheitsstraße unterwegs. Er verstaute mehrere Lebensmittel in seiner Kleidung und wollte das Geschäft anschließend, ohne für die Ware zu zahlen, verlassen. Zu diesem Zeitpunkt konfrontierten ihn Mitarbeiter mit dem mutmaßlichen Ladendiebstahl. Der 28-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und soll mindestens eine Mitarbeiterin auch geschlagen haben. Sie und zwei weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Mann von der Flucht abhielten, wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen benötigten sie nicht. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Mann fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell