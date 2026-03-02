Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 32-Jähriger in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Die Polizei konnte am Freitagmittag einen Mann festnehmen - mittlerweile sitzt er in U-Haft. Der 32-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde mit einem U-Haftbefehl gesucht. Unter anderem wird er beschuldigt, in der Vergangenheit mehrfach die Scheiben des Rathauses mit Steinen eingeworfen zu haben.

Hier die Ursprungsmeldungen zu den vorgeworfenen Taten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6013360

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5967541

Die Beamtinnen und Beamten konnten ihn am Südwall stellen.

