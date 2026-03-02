Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: 32-Jähriger in U-Haft
Recklinghausen (ots)
Die Polizei konnte am Freitagmittag einen Mann festnehmen - mittlerweile sitzt er in U-Haft. Der 32-Jährige, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde mit einem U-Haftbefehl gesucht. Unter anderem wird er beschuldigt, in der Vergangenheit mehrfach die Scheiben des Rathauses mit Steinen eingeworfen zu haben.
Hier die Ursprungsmeldungen zu den vorgeworfenen Taten:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6013360
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/5967541
Die Beamtinnen und Beamten konnten ihn am Südwall stellen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell