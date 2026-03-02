PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendlicher schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Oberen Münsterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Gegen 20:20 Uhr war ein 16-Jähriger aus Castrop-Rauxel gemeinsam mit einem Freund, ebenfalls 16 Jahre alt aus Herne, unterwegs. Auf der Oberen Münsterstraße kamen ihnen zwei Männer entgegen, die sie beleidigten. Als der 16-Jährige sie auf die Beleidigung ansprach, soll einer der Männer auf ihn eingeschlagen haben. Auch als er bereits am Boden lag, soll der Mann nicht aufgehört haben. Als der Herner seinem Freund zur Hilfe eilen wollte, zog der zweite Mann an seiner Tasche und versuchte ihn davon abzuhalten. Dadurch stürzte der 16-Jährige. Er wurde leicht verletzt. Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Tatverdächtigen. Der Jugendliche aus Castrop-Rauxel wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Polizei liegen mittlerweile erste Hinweise auf die Tatverdächtigen vor. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
