POL-RE: Datteln/Selm: Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest

Recklinghausen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin konnte am Freitagmittag zwei mutmaßliche Betrüger bei der Flucht beobachten - die Polizei konnte die Männer kurze Zeit später festnehmen. Einer der Tatverdächtigen gaukelte der Seniorin vor, Schornsteinfeger zu sein. Mit dieser Betrugsmasche verschaffte er sich Zutritt zu ihrer Wohnung an der Hafenstraße. Die Haustür ließ der Mann hinter sich geöffnet. Während er im Badezimmer an einem Heizungskasten hantierte und die Frau dort in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich ein zweiter Täter Zugang zur Wohnung und suchte dort nach Bargeld. Nach Beendigung der angeblichen Arbeiten begleitete die Seniorin den Mann nach draußen. Der andere Mann flüchtete über das Badezimmerfenster. Mehrere Zeugen konnten die Tatverdächtigen bei ihrer Flucht beobachten. Sie stiegen in ein Auto ein und fuhren dann mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Eine aufmerksame Zeugin fuhr dem Fahrzeug hinterher und informierte die Polizei. Polizistinnen und Polizisten des Polizeipräsidiums Unna konnten das Auto in Selm anhalten und zwei tatverdächtige Männer festnehmen. Es handelt sich um einen 26-Jährigen und einen 29-Jährigen aus Duisburg. Auch das Bargeld konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei stellte auch das Auto sicher.

