Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: mutmaßliche Räuber vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es an der Bergstraße zu einem Raub - die Polizei konnte zwei tatverdächtige Männer stellen und festnehmen. Ein 18-Jähriger aus Bochum stand gegen 16:00 Uhr an einer Bushaltestelle. Plötzlich näherte sich ein unbekannter Mann, der dann unter Vorhalt eines Messers Bargeld von dem Bochumer forderte. Mit der Beute flüchtete der Räuber dann in Richtung Sinsen. Auf der Flucht unterhielt er sich mit einem weiteren Mann, der in Tatortnähe wartete. Der Mann aus Bochum informierte die Polizei. Die Beamtinnen und Beamten konnte die tatverdächtigen Männer im Rahmen der Fahndung kurz darauf stellen. Es handelt sich um einen 37-Jährigen aus Marl und einen 21-Jährigen, der ebenfalls aus Marl kommt. Bei dem 21-Jährigen konnte die Polizei entsprechendes Bargeld auffinden und sicherstellen. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell