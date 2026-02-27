Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Sicherheitskonferenz im Polizeipräsidium Recklinghausen

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, 23. Februar, hat sich Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen mit den Leitenden Verwaltungsbeamten der elf Kommunen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen zur Sicherheitskonferenz getroffen. Neben Bürgermeister Axel Tschersich (Recklinghausen), Thomas Terhorst (Marl), Tobias Stockhoff (Dorsten), Fred Toplak (Herten), Andreas Stegemann (Haltern am See), André Dora (Datteln), Marcel Mittelbach (Waltrop) vertraten Emilio Pintea (Erster Beigeordneter Stadt Bottrop), Dr. Volker Kreuzer (Erster Beigeordneter Stadt Gladbeck) sowie Barbara Sosna (Dezernentin für Ordnung, Jugend und Soziales der Stadt Oer-Erkenschwick) die Kommunen.

Gemeinsam warfen die Beteiligten einen ersten Blick auf die kommenden Kriminalitäts- sowie Verkehrsunfallstatistiken für das Jahr 2025 für den Kreis Recklinghausen und Bottrop.

"Sicherheit in unseren Städten ist eine gemeinschaftliche Aufgabe", so die übereinstimmende Meinung der Teilnehmenden. "Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst, Städtebau und viele andere wirken daran mit. Dazu bedarf es der regelmäßigen Abstimmung und gegenseitigen Versicherung. Nur so können wir gemeinsam das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger stärken."

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell