Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei vor Ort - mobile Wache in vier Städten

Recklinghausen (ots)

In der kommenden Woche ist die Polizei Recklinghausen in vier Städten mit der mobilen Wache ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger. Bereits am Freitag, 27. Februar, war die Mobile Wache erstmalig in der Fußgängerzone Herten eingesetzt, um dort die Polizei-Präsenz zu verstärken und Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger zu sein.

"Mit der mobilen Wache ergänzen wir unsere Präsenz an den Orten, wo Menschen sich mehr Polizei wünschen", erklärt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. "Dabei möchten wir nicht nur Straftaten verhindern, sondern vor allem mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, zuhören, wo sie Probleme sehen und uns austauschen über das Sicherheitsgefühl." Die Polizistinnen und Polizisten an der Mobilen Wache seien immer ansprechbar, so die Polizeipräsidentin. Bürgerinnen und Bürger können dort Beobachtungen melden, Anzeigen erstatten oder mit der Polizei ins Gespräch kommen.

In allen Städten sind täglich - neben dem Streifendienst - Polizeibeamtinnen und -beamte des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs. Oft sind Maßnahmen der Polizei aber auch bewusst nicht erkennbar, weil Kräfte in ziviler Kleidung vor Ort sind. Zudem führt die Polizei Recklinghausen immer wieder Schwerpunkteinsätze an den Zentralen Omnibusbahnhöfen in Recklinghausen, Bottrop und Marl durch.

Standorte der Mobilen Wache:

Recklinghausen: Mittwoch, 4. März, 10:00 - 13:00 Uhr (ZOB)

Bottrop: Montag, 2. März, sowie Freitag, 6. März 14:00 - 18:00 Uhr

Marl: Donnerstag, 5. März, 14:00 - 18:00 Uhr (ZOB/Mitte) sowie Dienstag, 10. März, 14:00 - 18:00 Uhr (Marl-Hüls)

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Hendrik Matena
Telefon: 02361 55 1044
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

