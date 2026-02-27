Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unbekannter belästigt Frau

Recklinghausen (ots)

In einem Waldstück an der Middelicher Straße kam es am Mittwoch zu einer sexuellen Belästigung. Eine 53-Jährige aus Herten war um 14:50 Uhr mit ihrem Hund unterwegs. Dabei traf sie auf einen Mann. Der Unbekannte stand zunächst mit dem Rücken zu ihr, drehte sich dann aber um und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Anschließend flüchtete er auf einem Trekking-Rad in Richtung Gewerbegebiet. Personenbeschreibung: ca. 30 Jahre alt - Glatze - dunkler Hoodie - dunkle Hose

Hinweistelefon der Polizei: 0800 2361 111

