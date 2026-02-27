Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 14-Jährige vermisst

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Jugendlichen bittet die Polizei um Mithilfe. Die 14-Jährige entfernte sich am späten Abend des 12.02.2026 von ihrer Wohnanschrift in Gladbeck und kehrte bis heute nicht zurück. Der Polizei liegen aktuell keine Hinweise auf Straftaten vor.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/196193

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

