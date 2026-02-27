PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 14-Jährige vermisst

Recklinghausen (ots)

Bei der Suche nach einer Jugendlichen bittet die Polizei um Mithilfe. Die 14-Jährige entfernte sich am späten Abend des 12.02.2026 von ihrer Wohnanschrift in Gladbeck und kehrte bis heute nicht zurück. Der Polizei liegen aktuell keine Hinweise auf Straftaten vor.

Fotos und weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/196193

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Nadja Kostedde
Telefon: 02361 55 1042
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
  • 27.02.2026 – 13:40

    POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei vor Ort - mobile Wache in vier Städten

    Recklinghausen (ots) - In der kommenden Woche ist die Polizei Recklinghausen in vier Städten mit der mobilen Wache ansprechbar für Bürgerinnen und Bürger. Bereits am Freitag, 27. Februar, war die Mobile Wache erstmalig in der Fußgängerzone Herten eingesetzt, um dort die Polizei-Präsenz zu verstärken und ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 13:11

    POL-RE: Herten: Unbekannter belästigt Frau

    Recklinghausen (ots) - In einem Waldstück an der Middelicher Straße kam es am Mittwoch zu einer sexuellen Belästigung. Eine 53-Jährige aus Herten war um 14:50 Uhr mit ihrem Hund unterwegs. Dabei traf sie auf einen Mann. Der Unbekannte stand zunächst mit dem Rücken zu ihr, drehte sich dann aber um und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Anschließend flüchtete er auf einem Trekking-Rad in Richtung Gewerbegebiet. ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:40

    POL-RE: Recklinghausen/Marl: Wichtiger Zeuge nach Unfall gesucht

    Recklinghausen (ots) - Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nach einem Mann, der einem Unfallopfer geholfen hat und ein wichtiger Zeuge sein könnte. Drei mutmaßliche Einbrecher flüchteten mit einem Auto von Recklinghausen in Richtung Marl. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte schließlich mit dem Auto eines ...

    mehr
